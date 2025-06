Eduardo provoca Moraes e desafia ministro a enviar pedido oficial ao governo dos EUA

"Se Moraes quiser mais detalhes, pois nem tudo está na rede social, estou em Dallas, Texas, as autoridades americanas que receberem a CARTA ROGATÓRIA, OU QUAISQUER OUTROS MEIOS LEGAIS, saberão onde me encontrar", escreveu o deputado licenciado - (crédito: Platobr)

O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou nesta segunda-feira (2/6) que todas as atividades que realizou em viagens aos Estados Unidos foram legais e públicas. Segundo ele, se o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, quiser mais detalhes de suas ações e atitudes nos Estados Unidos, que envie um pedido oficial ao governo norte-americano.

Na declaração, dada por meio da rede social X (antigo twitter), o parlamentar também rebate as declarações do deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), que prestou depoimento hoje à sede da Polícia Federal (PF) sobre as ações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. “Está tudo na minha rede social, pois não faço nada de ilegal”, escreveu o parlamentar.

Lindbergh confirma meu bom trabalho nos EUA. E sim, está tudo na minha rede social, pois não faço nada de ilegal. Como eu já havia dito, eles sim foram na minha rede social ver por onde estive e tentariam dar contornos de algo criminoso.



Na postagem, Eduardo Bolsonaro também ironiza Lindbergh, questionando se visitar deputado americano é crime.

“Lindbergh confirma meu bom trabalho nos EUA”, disse o deputado. Ele negou qualquer tipo de envolvimento em atividades ilícitas no exterior e ironizou: “Visitar deputado americano é crime? Perguntar a um secretário de Estado numa audiência da Câmara é ilegal? Ir ao MRE dos EUA (State Department) é um delito?” E continua: “Se for [crime], então vamos prender parlamentares do PT que se encontraram com Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez também, não?”

Ainda segundo o filho de Jair Bolsonaro, a tentativa de “criminalizar” suas ações no exterior baseia-se em distorções de fatos públicos, disponíveis nas redes sociais. Ele também negou uma alegação de Lindbergh sobre encontros frequentes com o congressista norte-americano Cory Mills (Partido Republicano). “Diversas falas mentirosas do líder do PT, como a que eu me encontrei diversas vezes com o deputado Cory Mills. Por isso Lindbergh corre de debater comigo”, escreveu.

Ao final da publicação, Eduardo Bolsonaro faz referência ao ministro Alexandre de Moraes, que conduz inquéritos relacionados a supostas articulações antidemocráticas envolvendo aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

O parlamentar afirma que está nos Estados Unidos, mais precisamente em Dallas, e se coloca à disposição das autoridades norte-americanas, caso seja solicitado por meio de instrumentos legais.