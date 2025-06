Após condenação no STF, Zambelli diz que deixou o Brasil "já faz alguns dias"

Ela revelou que a princípio saiu do Brasil para tratamento médico, mas que decidiu pedir afastamento do cargo e seguir fora do país. "Tem essa possibilidade na Constituição", comentou - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) afirmou nesta terça-feira (3/6) à rádio bolsonarista Auriverde que deixou o país e irá pedir afastamento do cargo. "Estou fora do Brasil já faz alguns dias", comentou. No dia 14 de maio, ela e o hacker Walter Delgatti foram condenados por unanimidade no Supremo Tribunal Federal (STF) por invadirem o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).



Durante a entrevista, Zambelli revelou que a princípio saiu do Brasil para tratamento médico, mas que decidiu pedir afastamento do cargo e seguir fora do país. "Tem essa possibilidade na Constituição, acho que as pessoas já conhecem um pouco mais isso hoje em dia porque foi o que o Eduardo [Bolsonaro] fez também, ele pediu uma licença não remunerada, então eu passo a não receber mais salário e o gabinete vai ser ocupado pelo meu suplente. O suplente assume e eu fico fora do pais nesse período", comentou.

Zambelli afirmou ainda estar muito tranquila em relação a sua estadia internacional. "Eu vou me basear na Europa, eu tenho cidadania europeia, então estou muito tranquila em relação a isso. Gostaria de deixar bem claro que não é um abandono do país, não vou desistir da minha luta, muito pelo contrário, é resistir, poder continuar falando o que eu quero falar, voltar ser a Carla que eu era antes das amarras que essa ditadura nos impôs", disse.



