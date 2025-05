Zambelli e hacker são condenados pelo STF por unanimidade por invasão ao CNJ

A deputada Carla Zambelli (PL-SP) e o hacker Walter Delgatti foram condenados por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal na noite desta quarta-feira (14/5) por invadirem o sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Os ministros da 1º turma do STF seguiram o voto do relator, Alexandre de Moraes.

Os ministros do STF julgaram no plenário virtual a acusação de invasão de dispositivo informático e falsidade ideológica feita pela Procuradoria-Geral da República.

Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux votaram pela condenação da parlamentar e do hacker. Ao seguirem o voto de Moraes, o colegiado apoia 10 anos de prisão em regime fechado, perda de mandato e inelegibilidade para Carla Zambelli, 8 anos e 3 meses em regime fechado para Walter Delgatti e indenização de R$ 2 milhões aos dois por danos morais coletivos.