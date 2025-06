Lula nega erro de Haddad no decreto do IOF: "Foi o momento político"

A coletiva com Lula foi convocada às pressas nesta manhã, sem aviso prévio sobre o tema, e teve início com quase uma hora de atraso - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um almoço no Palácio da Alvorada, nesta terça-feira (3/6), com líderes do Congresso, para definir uma solução para o decreto que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

“Eu quero ver cada item da proposta para saber o que é possível a gente colocar de acordo”, disse a jornalistas.

A coletiva foi convocada às pressas nesta manhã, sem aviso prévio sobre o tema, e teve início com quase uma hora de atraso. As declarações se dão em meio a um entendimento de que o presidente precisa “voltar a falar mais”, como porta-voz principal dos feitos do governo.

O presidente negou que tenha havido um erro do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ao fazer o anúncio sobre o tema.“Não acho que tenha sido erro, foi o momento político. Foi o que eles tinham pensado naquele instante.”

O petista não falou sobre a possibilidade que está sendo ventilada de desvinculação do salário mínimo e dos pisos da saúde e da educação. “Eu preciso ver qual é a proposta. As pessoas estão discutindo e vão me apresentar, a reunião está durando há dois dias”, disse.

Lula defendeu, ainda, que a discussão seja feita junto às lideranças. “É dar um voto e um crédito para os nossos líderes”, disse. “Toda vez que a gente toma uma atitude sem conversar com as pessoas que vão ter que nos defender e defender a propósito, a gente pode cometer erros”, emendou.