Macron confirma presença na COP30 em Belém

Em coletiva de imprensa no Palácio do Eliseu nesta quinta-feira (5/6), em Paris, o presidente da França, Emmanuel Macron, confirmou que participará da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30), marcada para novembro, em Belém, no Pará. Ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Macron destacou a importância do evento para impulsionar a ação global contra a crise climática.

“Estarei presente em Belém com o presidente Lula, na COP30. Será um encontro crucial para remobilizar a comunidade internacional em torno desses objetivos”, afirmou o líder francês.

Macron também ressaltou a afinidade entre Brasil e França na defesa das florestas tropicais. “Somos dois países amazônicos e compartilhamos a mesma visão sobre as florestas como sumidouros de carbono e sobre a luta contra as mudanças climáticas e pela biodiversidade”, declarou.

A COP30 deverá reunir mais de 40 mil visitantes nos dias principais da conferência, segundo estimativas da Fundação Getúlio Vargas (FGV). Desse total, cerca de 7 mil integram a chamada “família COP”, composta por delegações oficiais e equipes da ONU.

Entre os principais temas em debate estarão: a redução de emissões de gases de efeito estufa, adaptação às mudanças climáticas, financiamento climático para países em desenvolvimento, tecnologias de energia limpa e soluções de baixo carbono, preservação de florestas e biodiversidade.