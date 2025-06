Blogueiro bolsonarista diz que Zambelli está "bem e segura" na Itália

Com a inclusão na difusão da Interpol, Zambelli é considerada foragida pela Justiça. Os dados da parlamentar estão disponíveis para as polícias dos 196 países-membros da organização - (crédito: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O youtuber bolsonarista Paulo Figueiredo afirmou, nesta quinta-feira (5/6), que a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) deixou os Estados Unidos ontem e está “bem e em segurança” na Itália. Ela teria embarcado antes da inclusão de seu nome da lista vermelha da Interpol. O Correio procurou a assessoria da parlamentar, mas não obteve resposta sobre o paradeiro de Zambelli.

“A deputada Carla Zambelli já está bem e em segurança na Itália”, disse o blogueiro por meio das redes sociais.

Com a inclusão na difusão da Interpol, a deputada é considerada foragida pela Justiça. Os dados dela estão disponíveis para as polícias dos 196 países-membros da organização.

A ação ocorreu um dia após o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinar a prisão imediata de Zambelli. O pedido brasileiro foi enviado pela Polícia Federal para a sede da Interpol em Lyon, na França.

Carla Zambelli informou que deixou o país nesta semana, quase 1 mês depois de ser condenada pela Primeira Turma da Suprema Corte a 10 anos de prisão por invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

De acordo com a Polícia Federal, Zambelli saiu pela fronteira terrestre com a Argentina em 25 de maio, por meio de Foz do Iguaçu (PR). Por meio de nota, a parlamentar afirmou que a determinação do STF pela sua prisão preventiva é “ilegal, inconstitucional e autoritária".

Leia também: Interpol inclui nome de Carla Zambelli em lista vermelha

Zambelli tem planos de se estabelecer na Itália, pois tem dupla cidadania. No entanto, segundo especialistas, o passaporte europeu não impede uma possível extradição da parlamentar.

A extradição é o processo oficial pelo qual um Estado solicita e obtém a entrega de uma pessoa condenada ou suspeita de cometer um crime.

Ordem de prisão

O ministro Alexandre de Moraes também ordenou o bloqueio de todos os passaportes da deputada, inclusive o diplomático, bem como de seus bens, contas bancárias, investimentos, veículos, imóveis, embarcações e aeronaves. As medidas visam garantir o pagamento das multas e a reparação dos danos, cujo valor mínimo foi fixado em R$ 2 milhões.

Foi determinado o bloqueio de todas as redes sociais utilizadas por Zambelli. O conteúdo das contas deverá ser preservado pelas plataformas, e os dados cadastrais enviados ao STF. A Câmara dos Deputados será notificada para bloquear salários e quaisquer verbas destinadas à parlamentar, redirecionando os valores ao pagamento integral da multa.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Moraes atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República (PGR). O chefe do órgão, Paulo Gonet, afirmou que não se trata de antecipação de cumprimento de pena e que a prisão é necessária para a aplicação da lei penal. O ministro concordou com o argumento.

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da decretação da prisão em razão da fuga do distrito da culpa, quando demonstrada a pretensão de se furtar à aplicação da lei penal", diz trecho da decisão.

Saiba Mais Política PSDB aprova incorporação do Podemos em convenção nacional

PSDB aprova incorporação do Podemos em convenção nacional Política Brasil está "refém" das redes e precisa regulamentar IA, diz Alcolumbre

Brasil está "refém" das redes e precisa regulamentar IA, diz Alcolumbre Política Blogueiro bolsonarista diz que Zambelli está "bem e segura" na Itália