Bolsonaro diz à PF que fez "pix limpo" de R$ 2 milhões para Eduardo viver nos EUA

Em depoimento prestado à Polícia Federal, nesta quinta-feira (5/6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que enviou um “pix limpo” de R$ 2 milhões ao filho, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), após o parlamentar mudar-se para os Estados Unidos. "Lá atrás eu não fiz campanha, foi depositado na minha conta R$ 17 milhões e eu coloquei R$ 2 milhões na conta dele, lá fora tudo é mais caro, eu tenho dois netos, não quero que ele [Eduardo] passe por dificuldade", declarou.

O ex-presidente falou com a imprensa após prestar depoimento, por cerca de 2 horas, no âmbito do inquérito que investiga a atuação do deputado nos Estados Unidos. “Ele (Eduardo) pediu pra mim, ‘pai, estou com a minha esposa aqui, uma menina de 4 anos que é minha neta e um garoto de 1 ano que é meu neto, pode me ajudar?’, ajudei, botei um dinheiro na conta dele, bastante até, e ele está levando a vida dele", informou.

À imprensa, Bolsonaro garantiu que o financiamento não é ilegal. "Dinheiro limpo, legal, no Pix. A acusação é que estou financiando atos antidemocráticos”, revelou o ex-presidente à imprensa, logo após falar à PF. Confira o vídeo:

O advogado de Bolsonaro, Paulo Bueno, disse que não há medida cautelar imposta contra o ex-presidente e que Eduardo ainda não foi intimado a depor. Embora tenha sido divulgado que Bolsonaro seria ouvido também no inquérito da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), Bueno informou que foi aberta uma petição no inquérito pela defesa de Bolsonaro para ter acesso aos autos, tendo em vista que ele foi inquirido a falar no caso dela.

A defesa utilizou a petição como justificativa para Bolsonaro não dar declarações no caso de Zambelli. Apesar disso, Bolsonaro falou para jornalistas que soube do caso da parlamentar pela imprensa e que não tem "nada a ver com a Carla Zambelli, não botei dinheiro no pix dela, eu fui ouvido apenas a respeito do recurso que coloquei na conta do meu filho", disse.

