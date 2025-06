Joice Hasselmann debocha de Carla Zambelli: "Você merece"

A jornalista e ex-deputada federal Joice Hasselmann (Podemos) usou as redes sociais, nesta quinta-feira (5/6), para debochar da deputada Carla Zambelli (PL-SP), foragida na Itália e colocada na lista vermelha da Interpol a pedido do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Através da conta no 'X', antigo Twitter, Hasselmann fez uma postagem onde aparece maquiada e com um vestido azul, enquanto segura uma taça de espumante. Com o utensílio junto à boca no registro, escreveu, na legenda: "Um brinde à você, Carla Zambelli! Você merece... ahhhh, se merece".

A postagem circulou na rede social. Além de contar, até o fechamento desta matéria, com 12 mil curtidas, 1 mil retweets e 438 comentários.

Veja o post:

Um brinde a você Carla Zambelli! Você merece…ahhhhh, se merece pic.twitter.com/2VSwZ9vpEP June 5, 2025

Carla Zambelli foi condenada pela Primeira Turma do STF a 10 anos e oito meses de prisão. A razão é a invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), e à inserção de documentos falsos na plataforma. Os episódios ocorreram ainda em 2023.

O STF também determinou a perda do mandato de Zambelli, além do pagamento de uma indenização solidária de R$ 2 milhões. A pedido da Polícia Federal, o nome da deputada foi incluído na lista vermelha da Interpol. Como consequência, ela passa a poder ser presa em outras países.

Histórico

Eleitas em 2018, ambas chegaram a atuar juntas no início da legislatura, na entoada do governo Bolsonaro. A partir de 2019, no entanto, o rompimento de Joice com o então presidente e o atrito criado diante dos filhos de Jair instaurou uma briga que já dura anos.

As provocações, inclusive, eram públicas. Além de acusações, ataques ocorriam em entrevistas e sessões na Câmara dos Deputados, assim como nas próprias redes sociais. A mais recente ocorreu no último mês de março. O estopim foi a formação de maioria no STF para condenar Zambelli a cinco anos e três meses de prisão, pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento.