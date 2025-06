Câmara confirma licença e bloqueio de salário de Carla Zambelli

A Câmara dos Deputados oficializou, nesta quinta-feira (5/6), a licença de 120 dias da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que teve prisão preventiva decretada pelo Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o documento, o pedido foi protocolado pela parlamentar antes da determinação do ministro Alexandre de Moraes, com justificativa de “interesse particular".

Também foi determinada a suspensão do salário da deputada, que teve o nome incluído na lista de Difusão Vermelha da Interpol, que serve como alerta internacional para localização e prisão de pessoas procuradas pela Justiça.



“A decisão do STF a respeito da parlamentar foi recebida na quarta-feira (4/6) e o bloqueio de valores nela previsto teve o cumprimento determinado pela Presidência”, informou o perfil da Câmara dos Deputados no X.

Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão e à perda do mandato, devido ao envolvimento na invasão do sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). A vaga será assumida pelo deputado Coronel Tadeu (PL-SP).

