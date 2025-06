Em visita à sede da Interpol, Lula silencia sobre Carla Zambelli

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) evitou comentar sobre o pedido de extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) durante visita à sede da Interpol nesta segunda-feira (9/6), em Lyon, na França. A corporação incluiu o nome da parlamentar na lista internacional de procurados.

Em breve conversa com jornalistas no local, Lula se ateve a comentar sobre a importância de a Interpol ser chefiada por um brasileiro, o policial federal Valdecy Urquiza, e disse estar satisfeito com sua viagem à França, encerrada hoje. Ao ser questionado sobre Zambelli, Lula não respondeu.

Lula discursou durante solenidade para assinatura de acordo entre o Brasil e a Interpol. Em sua fala, citou que o crime organizado está presente em empresas, na política, no judiciário e no futebol, e que precisa ser combatido por meio de uma cooperação entre os países. Disse ainda que a Interpol atua contra "alguns dos criminosos mais perigosos do planeta".

Ele não fez menção, porém, ao caso de Zambelli. A parlamentar foi condenada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 10 anos de prisão por ter auxiliado um hacker a invadir o sistema de mandados judiciais do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Zambelli fugiu do país para não cumprir a sentença, e está na Itália, onde tem cidadania. O ministro do STF Alexandre de Moraes, porém, pediu à Interpol a inclusão do nome da deputada na lista de foragidos internacionais, e determinou que o governo federal peça a extradição de Zambelli ao governo italiano.

Lula encerrou visita à França

Lula encerrou hoje sua viagem à França, que durou quase uma semana, e chega ao Brasil nesta noite. À imprensa, disse estar satisfeito com o resultado de seus compromissos no país.

"Estou muito feliz. Volto para o Brasil muito, muito feliz, porque a viagem para a França foi muito exitosa, eu não poderia ter um presente melhor do que voltar com um brasileiro eleito secretário-geral da Interpol", disse o presidente.