Torres sobre minuta do golpe: "Foi parar na minha casa"

"Foi parar na minha casa", disse Anderson Torres sobre a minuta do golpe de Estado. Ex-ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (PL), até 2022, ele era o secretário de Segurança do Distrito Federal, em 2023, e estava à frente da pasta na ocasião dos atos golpistas que depredaram os prédios dos Três Poderes.

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), questionou o réu sobre como a minuta do golpe foi para na casa de Torres. "Esse documento foi entregue no meu gabinete no Ministério da Justiça e eu coloquei em uma pasta. Eu nem lembrava dessa minuta", respondeu.

Torres informou que ficou surpreso quando a Polícia Federal (PF) apreendeu o documento em sua casa. "A gente recebia minutas, ideias pelo whatsapp, papel, e isso foi parar no meu escaninho, e esse foi dentro de uma pasta, colocado lá para ser descartado", informou. Embora o documento estivesse em sua posse, Torres informou que nunca tratou do assunto da minuta com outras pessoas.

