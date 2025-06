Show do Guns N' Roses em Brasília: vendas de ingressos começam nesta terça

A venda de ingressos para o aguardado show de uma das maiores bandas de rock da história, o Guns N' Roses, começou nesta terça-feira (10/6). A apresentação será realizada no dia 2 de novembro, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Os ingressos estão disponíveis pela bilheteria digital da Eventim e também podem ser adquiridos presencialmente no ponto de venda localizado no Brasília Shopping. Os preços variam entre R$ 350 e R$ 1.200, a depender do setor escolhido.

Formada em Los Angeles, em 1985, a banda Guns N' Roses é conhecida por hits como Sweet Child O' Mine, November Rain e Welcome to the Jungle. Liderada pelo vocalista Axl Rose e com o icônico guitarrista Slash, a banda já se apresentou diversas vezes no Brasil, sendo uma presença constante em grandes festivais como o Rock in Rio. Esta será a oitava vez que o grupo vem ao país, reforçando sua forte conexão com o público brasileiro.