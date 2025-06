Torres confirma reunião com comandante do Planalto para desmobilizar atos golpistas

"Vejo que houve uma falha muito grave no cumprimento do protocolo, ele é considerado um protocolo gravoso, pois fechar a Esplanada dificulta a vida do brasiliense", disse Torres - (crédito: Ton Molina/STF)

Após término do interrogatório do ex-comandante da Marinha, Garnier Santos, foi a vez do ex-ministro da Justiça na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Anderson Torres, ser ouvido no julgamento da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

Ao ministro Alexandre de Moraes, Torres confirmou nesta terça-feira (10/6) que convocou uma reunião no dia 6 de janeiro de 2023 na Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, quando ele ainda era secretário da pasta, para tratar da desmobilização total dos acampamentos golpistas em frente ao Quartel General (QG) do Exército, em Brasília.

Leia também: Garnier nega ter dito que tropas da Marinha estariam à disposição de Bolsonaro

Estiveram presentes na reunião a secretária de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, Ana Paula Marra, e o ex-comandante militar do Planalto, Gustavo Henrique Dutra, nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e exonerado após os atos do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Ao Supremo, o general Dutra — na condição de testemunha — informou no último dia 30 que o encontro com Torres foi “um cafezinho de cortesia”. No entanto, o ex-secretário de Segurança destacou que havia um protocolo produzido e assinado por ele antes de sua viagem, na noite daquele mesmo dia (6/1).

No protocolo, havia a previsão do impedimento de entrada na Esplanada dos Ministérios, isolamento da Praça dos Três Poderes, entre outras ações para barrar o ingresso dos manifestantes golpistas. “Vejo que houve uma falha muito grave no cumprimento do protocolo, ele é considerado um protocolo gravoso, pois fechar a Esplanada dificulta a vida do brasiliense”, comentou Torres.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular