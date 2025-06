STF: Augusto Heleno respondeu apenas às perguntas da defesa

O ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) general Augusto Heleno se reservou ao direito de permanecer em silêncio parcialmente. Com isso, ele responderá apenas as perguntas feitas por sua defesa, o advogado Matheus Milanez.

Leia também: Acompanhe o segundo dia de interrogatório de Bolsonaro sobre trama golpista

Réu no Supremo Tribunal Federal (STF), onde passa por interrogatório nesta terça-feira (10/6), Heleno é acusado de fazer parte de um grupo de inteligência paralelo à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), a chamada 'Abin paralela'.

Leia também: Garnier nega ter dito que tropas da Marinha estariam à disposição de Bolsonaro

Com isso, o ministro Alexandre de Moraes, fez as perguntas, mas não foi respondido. Após Heleno, a Corte deve fazer um intervalo para o almoço e retomar no início da tarde. Os próximos réus a serem ouvidos são, respectivamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Paulo Sérgio Nogueira (ex-Defesa) e Walter Braga Netto (ex-Casa Civil).



Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular