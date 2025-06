Em tom de brincadeira, Bolsonaro "convida" Moraes para ser seu vice em 2026

Em um momento de brincadeira no Supremo Tribunal Federal (STF), nesta terça-feira (10/6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “convidou” o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice em uma chapa presidencial em 2026. Como resposta, o magistrado respondeu que “declinava” do convite.

A brincadeira ocorreu durante interrogatório do ex-chefe do Planalto sobre a tentativa de golpe de Estado nas eleições de 2022. Jair Bolsonaro narrava como as pessoas tratam ele na rua e questionou se o ministro gostaria de ver um vídeo com as imagens.

Moraes respondeu: "Declino". Em seguida, Bolsonaro pergunta: "Posso fazer uma brincadeira?", ao passo que Moraes responde: "O senhor quem sabe. Acho melhor perguntar aos seus advogados primeiro".

Bolsonaro então replica: "Eu gostaria de convidá-lo para ser vice em 2026". Em resposta, o ministro do STF responde novamente: "Eu declino". Todos os presentes riram do diálogo entre o ex-presidente e o relator da ação penal da trama golpista.

Jair Bolsonaro é interrogado nesta terça-feira no STF sobre a trama golpista. Mais cedo, Almir Garnier (ex-comandante da Marinha) e Anderson Torres (ex-ministro da Justiça) responderam aos questionamentos de Moraes, da PGR e dos advogados sobre a ação penal. Augusto Heleno (ex-ministro do GSI) se reservou ao direito de permanecer em silêncio parcialmente e respondeu apenas às perguntas da defesa.

