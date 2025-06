Gilmar Mendes destaca importância de Assis Chateaubriand no jornalismo brasileiro

Imagem mostra o ministro Gilmar Mendes, do STF, e o presidente do Correio Braziliense, Guilherme Machado, na estreia da exposição sobre Assis Chateaubriand - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), prestou homenagem a Assis Chateaubriand e esteve no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, na noite desta terça-feira (10/6), para acompanhar a apresentação do musical Chatô & os Diários Associados — 100 anos de paixão e a abertura de uma exposição em homenagem ao fundador do grupo de mídia.

Durante o evento, Gilmar Mendes destacou a importância de revisitar o legado de Assis Chateaubriand para compreender o papel da imprensa na formação democrática do país.



“É bastante importante que se focalize na figura do Chatô, a importância dele para o jornalismo brasileiro. Essa revisita é também revisitar a história do Correio, que tem tanta importância em Brasília. Estamos em um momento de debates intensos sobre o papel dos meios de comunicação e, por isso, é relevante voltar aos tempos heroicos para entender a atuação da imprensa”, pontuou o ministro.

A iniciativa reforça o compromisso do jornal com a preservação da memória histórica do país e com a valorização dos personagens que ajudaram a moldar o Brasil moderno. A exposição e o musical celebram não apenas o legado de um pioneiro da comunicação, mas também a força do jornalismo como ferramenta de transformação social.

























































Sobre o espetáculo

Chatô & os Diários Associados – 100 Anos de Paixão celebra o centenário do grupo fundado por Assis Chateaubriand, figura histórica que revolucionou a comunicação no Brasil. Com direção de Tadeu Aguiar e texto de Fernando Morais e Eduardo Bakr, o musical transita entre passado e presente ao contar a trajetória de Chatô, interpretado por Stepan Nercessian, e de um jornalista contemporâneo vivido por Cláudio Lins.

A montagem reúne mais de 14 atores, banda ao vivo, coreografias de Carlinhos de Jesus e direção musical de Guto Graça Mello. O espetáculo, que já passou pelo Rio e por BH, chega nesta quarta-feira (11/6) ao Centro de Convenções Ulysses Guimarães, com sessões às 16h e 20h, e segue para temporada em São Paulo, no Teatro Liberdade, de 27/6 a 17/8.