Lula confirma ida ao G7 neste mês em telefonema com premiê do Canadá

O presidente Luiz Inácio da Silva confirmou nesta quarta-feira (11/6) a participação do Brasil em reunião da Cúpula do G7 deste ano, prevista para a próxima terça-feira (17), em Kaanaskis, no Canadá. A confirmação do petista no evento ocorreu após o líder brasileiro ter sido convidado pelo primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, por meio de um telefonena.

Composto por Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá, o G7 corresponde aos sete países democráticos mais desenvolvidos economicamente. O encontro do grupo discutirá temas como segurança energética, minerais críticos, financiamento, inovação e tecnologia e Inteligência Artificial.

Ao ser convidado pelo representante canadense, Lula agradeceu o gesto e destacou que o Brasil pode contribuir com os assuntos que serão debatidos na cúpula do G7.

No convite a Lula, segundo o Planalto, Mark Carney destacou a liderança brasileira e confirmou presença em Belém, para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que acontece entre 10 e 20 de novembro.

Ainda segundo informações da comunicação do Planalto, os dois também conversaram sobre um possível fortalecimento das relações bilaterais entre Brasil e Canadá. Para Lula, o ponto em comum entre ambos os países é a defesa da democracia, do multilateralismo e do livre comércio.



