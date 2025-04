Lula parabeniza primeiro-ministro do Canadá por vitória nas eleições: "Povo irmão"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou nesta terça-feira (29/4) o primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, pela vitória do seu partido nas eleições canadenses. Com o resultado, Carney se manterá no cargo. O resultado representa a vitória da centro-esquerda no Canadá, apesar de as pesquisas demonstrarem vantagem para o Partido Conservador, de direita.

A virada foi atribuída à política agressiva do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o país vizinho, que Carney rebateu durante sua campanha.

“Meus parabéns ao primeiro-ministro Mark Carney pela vitória do Partido Liberal nas eleições de ontem (28). O Brasil deseja um novo ciclo de prosperidade para o povo irmão do Canadá”, escreveu Lula em suas redes sociais.

“Vamos trabalhar pelo fortalecimento das relações bilaterais e de nossas democracias. Queremos aprofundar nossa cooperação em áreas de interesse mútuo, como a promoção e a proteção dos direitos humanos e o combate à mudança do clima. Temos interesse em avançar nas negociações de um acordo comercial entre o Mercosul e o Canadá para diversificar e expandir nosso intercâmbio”, acrescentou.

Premiê não conseguiu maioria no Congresso

Carney tem 60 anos de idade e substituiu o então premiê Justin Trudeau, do mesmo partido, após sua renúncia. O Partido Liberal já o confirmou como primeiro-ministro.

Nas eleições do Canadá, o partido vitorioso, com mais votos para o Legislativo, aponta quem será o premiê. A legenda, porém, não conseguiu atingir maioria no Congresso e terá que firmar acordos com outros partidos para governar.

