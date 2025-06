Câmara vai pautar urgência de decreto que suspende aumento do IOF na próxima segunda

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, informou nesta quinta-feira (12/6) que o Colégio de Líderes na Casa decidiu pautar a urgência do Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que suspende os efeitos das medidas anunciadas pelo governo federal que elevam as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) para transações que envolvem câmbio, Previdência e crédito para empresas.

Segundo Motta, o projeto será pautado na próxima segunda-feira (16), em virtude do feriado de Corpus Christi, na semana que vem. “Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais”, escreveu o presidente em conta na rede social X.

Desde a publicação do decreto federal em 22 de maio, mais de 20 PDLs foram levados à mesa da presidência da Câmara. No entanto, o texto que vai ser discutido na próxima semana é de autoria do líder da oposição, o deputado Zucco (PL-RS), que comemorou hoje a articulação com Motta para pautar a urgência do projeto, em entrevista a jornalistas.

“Nós conseguimos mostrar para o presidente Hugo Motta e para os demais partidos a importância de pautar-nos na segunda-feira o PDL, o pedido de urgência ao nosso PDL” disse Zucco, que completou: ”Nós temos que mostrar ao governo que não é aumentando imposto, que não é por meio de um confisco, que nós vamos arrumar a economia do Estado”.

