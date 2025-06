Prefeito de BH se abriga em bunker em Israel: "No primeiro voo, eu volto"

Prefeito de BH assina amanhã a municipalização do Anel Rodoviário, hoje de gestão do governo federal - (crédito: Leandro Couri/EM/DA Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), relatou ter vivido momentos de tensão em Israel durante a madrugada desta sexta-feira (13/6) — 3h no horário local, quando sirenes soaram por conta de ataques israelense ao Irã. Em missão oficial no país, Damião dormia em um alojamento quando foi surpreendido pelo alarme de emergência e orientado a se abrigar em um bunker.

“Ouvi o alerta e no começo assustei muito. Negócio estranho, diferente. Mas são muito bem preparados. Não dá nem impressão que está acontecendo algo na cidade”, afirmou o prefeito, em entrevista ao Estado de Minas.

Segundo Damião, o aviso foi emitido às 3h e ele permaneceu no bunker durante toda a madrugada. O prefeito de BH está hospedado em uma área segura, que não foi atingida pelos contra ataques do Irã. “No primeiro voo que tiver para o Brasil, eu volto. Vou ficar no quarto, não vou andar pela cidade. O evento para mim está cancelado. As agendas continuam, eram todos os dias, mas para mim acabou”, declarou à reportagem. Alerta recebido pelo prefeito de Belo Horizonte depois de ataques de Israel ao Irã Reprodução/Álvaro Damião

O prefeito viajou a Israel acompanhado do secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, a convite da embaixada israelense. Ambos participavam do evento “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local” e também tinham compromissos relacionados a modelos de segurança pública adotados no país.

Damião afirmou que aguarda autorização do governo israelense para deixar o país. De acordo com o prefeito, o espaço aéreo está temporariamente bloqueado e, por se tratar de uma missão oficial, a saída depende de liberação diplomática. “Nós estamos aguardando o governo Israel liberar para voltar para o Brasil, mas não tem nenhuma previsão. Não sei como vão ficar as coisas”, disse.

A princípio, o retorno ao Brasil estava previsto para sexta-feira (20/6), mas o prefeito adiantou que deve embarcar assim que for possível. Por ora, ele permanece recolhido no alojamento. No local, ele está acompanhado de outros 25 brasileiros. “Assustei muito”, resumiu os momentos de tensão.