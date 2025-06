STF determina prisão de Mauro Cid e decisão é revogada, diz advogado

Mauro Cid delatou tentativa de golpe de estado e contribuiu com as investigações conduzidas pelo STF. Nesta segunda-feira (9/6) Cid prestou depoimento e deu detalhes sobre o plano - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O Supremo Tribunal Federal determinou, nesta sexta-feira (13/6) a prisão de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Logo em seguida, no entanto, a prisão foi revogada. A Informação foi confirmada pelo advogado de Mauro Cid, Cezar Bitencourt.

Bitencourt informou que 'talvez' haverá uma audiência foi marcada para às 11h desta sexta-feira.

Cid também foi alvo de operação que apura uma possível tentativa de fuga do Brasil em maio deste ano. Conforme apurado pela PF, o ex-ministro do Turismo de Jair Bolsonaro, Gilson Machado, teria tentado ajudar Mauro Cid a deixar o país obtendo um passaporte português. Nesta sexta-feira, Machado foi preso em Pernambuco.

O advogado negou qualquertentativa de fuga a afirmou que o pedido de prisão foi um equívoco. "Nunca houve tentativa de fuga. Ele está aqui, mora aqui, tem endereço certo, tem residência fixa, tem advogado. Foi revogada a prisão. Foi um equívoco", informou Cezar Bitencourt ao Correio.

Mauro Cid é delator de um plano de golpe de estado e, nesta segunda-feira (9/6) prestou depoimento ao STF dando detalhes do possível esquema. A operação de hoje, no entanto, não se relaciona com a investigação do golpe.