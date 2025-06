Frentes do Congresso manifestam preocupação e pedem devolução de MP "Taxa-Tudo"

Um conjunto de 20 frentes parlamentares no Congresso Nacional se uniram nesta sexta-feira (13/6) contra a Medida Provisória 1.303/2025, que estabelece novas medidas para o cenário fiscal no Brasil, além de ser uma das compensações ao aumento das alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que também foram revisadas pelo governo. Na visão desses grupos, a medida deve trazer “graves impactos” ao setor produtivo e à população, “ao taxar a tudo e a todos”.

“Criada às pressas após o recuo no aumento do IOF, essa medida apresenta-se como uma solução frágil e temporária que apenas mascara o problema fiscal, sem atacar suas verdadeiras causas. Em vez de planejamento e austeridade, o governo novamente aposta em mais impostos como caminho fácil para corrigir erros que deveriam ser resolvidos pela eficiência administrativa e pelo controle rigoroso do gasto público”, sustentam os parlamentares.

A medida foi apelidada pelos congressistas de “MP Taxa-tudo” e sofre resistências tanto nas Casas, quanto pelo setor produtivo, que também se manifestou na quinta-feira (12), em manifesto assinado por nove entidades. Houve ainda resposta contrária à MP pelas empresas de seguro e previdência.

Apesar de ter sido formulada após o recuo do aumento do IOF e da reunião entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e os presidentes da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), e do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP), os parlamentares acreditam que as novas medidas não resolvem o problema central da situação fiscal, além de manter a elevação de impostos em outras áreas.

Entre as medidas incluídas na MP 1303, está a criação de uma alíquota de Imposto de Renda (IR), de 5%, sobre novas emissões de títulos antes isentos, como a Letra de Crédito Agrícola (LCA) e a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), além de um unificação em 17,5% da tarifa cobrada sobre rendimentos que já são tributados com IR.

O texto também eleva a tributação de bets e casas de apostas on-line, de 12% para 18% sobre o Gross Gaming Revenue (GGR), termo utilizado para o faturamento bruto dessas empresas. Com essas medidas, o governo federal planeja expandir a arrecadação em R$ 10,5 bilhões, em 2025, e R$ 20,6 bilhões, em 2026.

Frentes pedem “devolução” de MP

Diante do cenário apresentado pelos congressistas, a coalizão defende a imediata devolução da medida provisória publicada no Diário Oficial da União (DOU), na última quarta-feira (11). Ao mesmo tempo, pede ao Congresso que adote uma “postura firme” para defender a segurança jurídica, a liberdade econômica e a responsabilidade fiscal.

“Não podemos aceitar retrocessos que prejudiquem a produtividade, ameacem empregos e comprometam a esperança de milhões de brasileiros por um país melhor e mais justo”, completou a nota.

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), designou, hoje, o deputado governista Carlos Zarattini (PT-SP) com relator da MP 1303 na Casa, além de indicar os relatores da LDO de 2026 e da Lei de Licenciamento Ambiental. “Três temas sensíveis. Três relatórios de peso”, escreveu o presidente, em sua conta na rede social X.

Ontem, em resposta às pressões dentro do Congresso Nacional, Motta definiu, após reunião com o Colégio de Líderes, que vai pautar a urgência do projeto de decreto legislativo (PDL) que derruba os efeitos da elevação do IOF publicada pelo governo federal no último mês de maio. A proposta é de autoria do deputado Luciano Zucco (PL-RS), líder da oposição.

“Conforme tenho dito nos últimos dias, o clima na Câmara não é favorável para o aumento de impostos com objetivo arrecadatório para resolver nossos problemas fiscais”, escreveu Motta, no X.

Assinaram o manifesto contra a MP, as seguintes frentes:

Frente Parlamentar de Comércio e Serviços

Frente Parlamentar pelo Livre Mercado

Frente Parlamentar do Empreendedorismo

Frente Parlamentar da Agropecuária

Frente Parlamentar do Biodiesel

Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo

Frente Parlamentar do Cooperativismo

Frente Parlamentar Mista de Logística e Infraestrutura

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Turismo

Frente Parlamentar da Habitação e do Desenvolvimento

Frente Parlamentar pela Mulher Empreendedora

Frente Parlamentar da Aviação

Frente Parlamentar em Defesa da Cultura e do Entretenimento

Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos

Frente Parlamentar Mista em Defesa do Saneamento Básico

Frente Parlamentar da Indústria de Máquinas e Equipamentos

Frente Parlamentar Mista da Saúde

Frente Parlamentar de Gestão de Resíduos e Economia Circular

Frente Parlamentar da Mineração Sustentável

Frente Parlamentar Mista da Inovação e Tecnologias em Saúde para Doenças Raras



