Datafolha: Lula lidera cenários, mas perde para Bolsonaro no 2º turno

Em última pesquisa da Datafolha, divulgada hoje (14/6), o presidente Luís Inácio Lula da Silva (PT) lidera diferentes cenários de intenção de voto no primeiro turno eleitoral de 2026. A pesquisa de opinião foi feita entre os dias 10 e 11 de junho com 2.004 eleitores em 136 cidades.

Lula aparece à frente de Jair Bolsonaro (PL-RJ), Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), Michele Bolsonaro (PL-RJ), Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Eduardo Bolsonaro (PL-RJ) no primeiro turno do pleito. Além disso, Lula venceria Tarcísio em um eventual segundo turno.

Cenários 1° Turno

No primeiro cenário, Lula aparece com 36% contra 35% de Bolsonaro. Já em cenário de primeiro turno de Fernando Haddad com Jair Bolsonaro, o ministro da Fazenda aparece em segundo lugar com 23% e o ex-presidente com 37%, em um possível primeiro turno.

Em outro contexto, Lula aparece com 37% contra 21% de intenção de votos para o governador de São Paulo, Tarcísio. Em uma disputa com Michele Bolsonaro, Lula aparece com 37% contra 26% da líder do PL Mulher. Em uma possível disputa com Flávio Bolsonaro, Lula emplaca 38% contra 20% do senador do PL pelo Rio de Janeiro.

Em um cenário contra o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), a intenção de votos para Lula é de 37% e 20% para o parlamentar, que está atualmente em licença nos Estados Unidos.

Cenários 2° turno

Em um possível segundo turno, no entanto, Jair Bolsonaro (45%) vence Lula (44%). Já em uma disputa com o governador de São Paulo, 43% votariam em Lula e 42% em Tarcísio. Contra Michele Bolsonaro, no segundo turno, o atual presidente marca 46% a 42%.

Em um cenário com o senador Flávio Bolsonaro (38%), Lula registra 47%, e venceria também o deputado Eduardo. No último caso, Lula registraria 46% e o parlamentar licenciado, 38%. Haddad (40%) perde para Jair Bolsonaro (45%) também em um possível segundo turno.

Reeleição Lula x Jair Bolsonaro

De acordo com a pesquisa, 66% dos entrevistados acreditam que o presidente Lula será candidato a reeleição no pleito 2026-2030. Desses, 42% dos entrevistados dizem ter certeza e outros 24% responderam que talvez ele irá disputar as próximas eleições à presidência e 28% não acreditam que Lula disputará o pleito.

Apesar disso, a pesquisa aponta que 57% dos entrevistados acredita que o presidente Lula não deveria disputar a eleição de 2026 e 41% responderam que ele deveria concorrer novamente. No caso do ex-presidente, 67% responderam que ele deve abrir mão da candidatura à Presidência para apoiar outro candidato e 29% acreditam que ele deve se candidatar.

No Nordeste, Lula lidera nas áreas de educação e moradia mas perde para Bolsonaro em inflação. No Centro-Oeste, o presidente é considerado melhor em educação do que Bolsonaro, mas perde novamente para inflação. Na região Sudeste, Lula é considerado melhor do que o ex-presidente no combate à pobreza e, novamente, é considerado ruim em inflação na comparação. No Sul, o mesmo cenário da inflação aparece e Lula lidera em geração de emprego.

Embora o ex-presidente apareça nas intenções de voto, ele está inelegível até 2030 após ser condenado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder nas eleições de 2022, junto do seu vice à época Walter Braga Netto, preso preventivamente por tentar obstruir as investigação do golpe. Além disso, Bolsonaro é réu e pode ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a mais de 40 anos de prisão por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, sendo o primeiro presidente da nova república a alcançar o feito.

Rejeição

Lula e Bolsonaro são ainda líderes em rejeição. O presidente aparece com 46% de rejeição, à frente do ex-presidente (43%), do Eduardo Bolsonaro (32%), do Flávio Bolsonaro (31%), da Michele Bolsonaro (30%)e de Fernando Haddad, que aparece com índice menor de rejeição, com 29%.