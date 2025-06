Senador Hiran rebate acusações de Soraya e nega sabotagem à CPI das Apostas

O senador Dr. Hiran (PP-RR) reagiu às declarações feitas pela senadora Soraya Thronicke (Podemos-MS), que o acusou de sabotagem aos trabalhos da CPI das Bets. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, o parlamentar classificou as alegações como “infundadas” e lamentou que divergências no âmbito da comissão estejam sendo tratadas como ataques pessoais.

Segundo o senador, a condução dos trabalhos na CPI sempre foi pautada por responsabilidade, respeito institucional e compromisso com os fatos. Hiran afirmou que “as acusações da senadora são infundadas e tentam transformar divergências legítimas em ataques pessoais, o que compromete a credibilidade do Senado e desvia o foco do verdadeiro propósito da CPI”.

O texto ressalta que a rejeição do relatório final apresentado por Soraya foi uma decisão coletiva, tomada pelos membros da comissão após análise técnica. De acordo com o parlamentar, a fragilidade jurídica de alguns pedidos de indiciamento motivou a rejeição do parecer. “Ficou evidente ainda que houve tentativa de instrumentalizar a CPI para fins pessoais e midiáticos por parte da relatora”, diz a nota.

Hiran também comentou a declaração de Soraya sobre supostas ameaças que teria sofrido. Para o senador, qualquer denúncia deve ser formalmente apresentada às autoridades competentes e rigorosamente apurada. “No entanto, não se pode utilizar esse contexto para propagar insinuações irresponsáveis contra outros parlamentares”, conclui.

Leia também: CPI das Bets termina sem relatório final e rejeita pedido de indiciamento de Virgínia e Deolane

A crise entre os dois parlamentares ocorre após a CPI das Bets não conseguir aprovar o relatório final, que será encaminhado aos órgãos de controle mesmo sem o aval da comissão. A senadora Soraya, relatora da investigação, sustentou ter colhido provas suficientes para pedir o indiciamento de influenciadoras digitais e defendeu a criação de um cadastro único de apostadores.

https://whatsapp.com/ channel/ 0029VaB1U9a002T64ex1Sy2w">Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular