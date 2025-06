Prefeito de BH se reúne com exército de Israel para definir saída do país

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), vai se reunir, neste domingo (15/6), com o Exército de Israel para definir como será a saída dele e dos outros integrantes de uma comitiva de brasileiros que está no país desde a semana passada. A comitiva, que inclui prefeitos de diferentes municípios, foi surpreendida pelos conflitos entre Israel e Irã durante viagem oficial para participar de uma feira de tecnologia voltada à segurança pública.

Damião afirmou, em entrevista à GloboNews, que o grupo de autoridades brasileiras que está em Israel permanece em local seguro e aguarda orientações do governo local para deixar o país. Eles estão em Kfar Saba, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de Tel Aviv e a 50 quilômetros de Jerusalém, segundo o prefeito.

De acordo com o prefeito, há conversas em andamento com autoridades brasileiras e israelenses para encontrar uma rota segura de saída. Uma das possibilidades cogitadas é a retirada por via terrestre, com destino à Jordânia.

“Estamos em contato direto com o governo federal, eu recebi duas ligações, recebi uma ontem, recebi uma hoje [...]. Para gente sair daqui tem que ser segurança e essa segurança tem que ser dada pelo governo de Israel. Até para gente sair, por exemplo, por terra pela Jordânia. Na Jordânia, o governo federal já teria acertado a nossa chegada por lá, mas temos que sair daqui em segurança”, afirmou.

Segundo Damião, essas orientações devem ser passadas na reunião de hoje à tarde. "Acredito que eles vão passar essas orientações, se a gente deve realmente permanecer onde a gente está, ou se eles conseguem nos levar com segurança até a divisa de Israel com a Jordânia. O espaço aéreo está fechado, então a gente não consegue sair daqui no momento", disse.

De acordo com Damião, os ataques do Irã em Israel não atingiram a região em que ele está hospedado. Ele também relatou que o grupo está abrigado em um alojamento universitário com estrutura adequada, e que os protocolos de segurança em caso de alerta de ataque estão sendo seguidos à risca.

Com a escalada do conflito, as atividades do evento foram suspensas. “Essa guerra acabou fazendo com que a programação desta próxima semana que teríamos, não teremos mais, mas tivemos algumas agendas aqui, inclusive em Haifa, que foi atacada na madrugada anterior”, disse o prefeito, que está acompanhado do secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato.

Damião relatou que o grupo segue em alerta, mas tranquilo. “Aqui não há ataque até o momento, na cidade onde a gente está. A gente está hospedado numa universidade, bem alocada, bem tranquila, não tem problema nenhum. [...] Quando o alarme desperta no celular, você tem dois minutos aproximadamente para descer para o bunker, que fica no seu subsolo. É suficiente para poder descer, então a gente acompanha esses ataques do bunker, sem problema nenhum por enquanto”, contou.

Segundo o prefeito, o dia hoje foi mais tranquilo e algumas das autoridades retidas no país foram convidadas, e aceitaram, dar um passeio na praia em Tela Viv. "Nos brasileiros preferimos ficar aqui", relatou Damião.