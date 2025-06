Ricardo Nunes dança funk até o chão e duela com espadas em reinauguração

Ricardo Nunes, um prefeito com agenda típica de candidato - (crédito: Platobr Politica)

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), protagonizou um momento descontraído nesta segunda-feira, 16, ao dançar até o chão ao som de Pipoco, sucesso da cantora Ana Castela em parceria com a funkeira Melody. A cena ocorreu durante a reinauguração do Centro Esportivo Ipiranga, na zona sul da capital, após uma reforma orçada em R$ 12,7 milhões.

Além da dança, Nunes participou de uma demonstração de esgrima e discursou para moradores da região. Imagens do prefeito dançando e duelando com espadas foram publicadas em um perfil no Instagram e chamaram a atenção dos usuários.

Entre os principais destaques da obra está a verticalização do espaço, que permitiu a criação de novas salas para atividades culturais e recreativas.

