Governo tenta impedir votação que barra decreto do IOF

Em uma ofensiva de última hora para tentar conter o avanço de uma derrota no Congresso, a ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o ministro da Casa Civil, Rui Costa, se reuniram, na manhã desta segunda-feira (16/6), com o presidente da Câmara dos Deputados Hugo Motta (Republicanos-PB). O encontro ocorreu poucas horas antes da votação do pedido de urgência do projeto que visa derrubar o decreto do governo que elevou a alíquota do Imposto de Operações Financeiras (IOF). A Câmara dos Deputados vai votar nesta segunda-feira a urgência do projeto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O decreto, publicado em maio, dobrou a alíquota do IOF, passando de 1,1% para 2,38%, em determinadas operações financeiras, e provocou reação imediata entre parlamentares da oposição e também da base aliada. O movimento na Câmara busca aprovar um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que revoga os efeitos do aumento, e tem Hugo Motta como relator.

A aprovação da urgência depende do apoio de, pelo menos, 257 dos 513 deputados. Esse mecanismo permite que a proposta seja levada diretamente ao plenário, eliminando a necessidade de análise prévia nas comissões, o que torna a tramitação mais ágil.