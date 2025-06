Golpe de Estado: Moraes autoriza acareação entre Mauro Cid e Braga Netto

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou, nesta terça-feira (17/6), uma acareação entre o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência, e o ex-ministro Walter Braga Netto. Ambos são réus na ação penal que investiga a tentativa de golpe de Estado. A sessão foi agendada para a próxima terça-feira (24/6), às 10h.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Moraes atendeu um pedido da defesa do ex-ministro de Bolsonaro. Nesse procedimento, duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para possíveis contradições em seus depoimentos. Os advogados de Braga Netto contesta as declarações e alega que o ex-aliado, como delator no inquérito, não apresentou provas de acusações feitas contra o general.

Na decisão, Moraes ressaltou que Braga Netto e Mauro Cid não têm o compromisso de dizer a verdade na acareação, por serem réus. Segundo a Constituição, eles têm o direito de não produzir provas contra si.

“Ressaltando, novamente, a advertência de que o réu não tem o compromisso de dizer a verdade na acareação, em prol da ampla defesa, deve ser autorizada a realização da acareação entre o réu Walter Souza Braga Netto e o réu colaborador Mauro César Barbosa Cid”, escreveu o magistrado.

Segundo Mauro Cid, o ex-presidente Jair Bolsonaro estava focado em encontrar uma fraude nas urnas eletrônicas para provocar o caos social e convencer os comandantes das Forças Armadas a aderirem ao plano para reverter o resultado das eleições de 2022 — em que sua chapa com o general Walter Braga Netto, também réu na ação penal, saiu derrotada.

Leia também: Braga Netto pede ao STF acareação com Mauro Cid e mais prazo para análise de provas

Na semana passada, o general Walter Braga Netto foi o último do núcleo 1 da denúncia da PGR a ser interrogado. O ex-ministro de Bolsonaro participou por meio de videoconferência, pois está preso por suspeita de tentar atrapalhar as investigações. Ele rechaçou a delação de Mauro Cid e negou ter transportado dinheiro em sacolas de vinhos para financiar o plano golpista.

“O Cid veio atrás de mim perguntando se o PL poderia arrumar o dinheiro. Era muito comum o presidente Jair Bolsonaro, ou o Valdemar, ou outro, pedirem para pagar contas de campanha atrasadas. Eu virei para ele e disse: procura o tesoureiro. Eu não tinha contato com empresários, então não dei dinheiro para o Cid”, declarou.





Saiba Mais Política IOF: Após vitória no plenário, oposição pressiona por votação do PDL

IOF: Após vitória no plenário, oposição pressiona por votação do PDL Política STF conclui análise de alterações na Lei do Marco Temporal

STF conclui análise de alterações na Lei do Marco Temporal Política Carlos Bolsonaro ironiza indiciamento em caso de Abin paralela: "PF do Lula"