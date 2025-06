No Canadá, Lula posa ao lado de Zelensky para foto oficial do G7

Presidente Lula durante foto oficial do G7, em Kananaskis, no Canadá - (crédito: Ricardo Stuckert/PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva posou nesta terça-feira (17/6) para a foto oficial da Cúpula do G7, ao lado do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky. A reunião ocorre na cidade de Kananaskis, no Canadá.

Lula e Zelensky também possuem uma reunião bilateral agendada para hoje, após a cúpula. Os dois líderes vivem uma relação tensa devido ao posicionamento do petista e do Brasil sobre a guerra entre Ucrânia e Rússia.

O G7 reúne sete dos países mais ricos do mundo: Itália, Canadá, França, Alemanha, Japão, Reino Unido e Estados Unidos, além da União Europeia. Brasil e Ucrânia não integram o bloco, mas estão entre os países convidados para a reunião.

Lula e Zelensky não possuem boa relação. O presidente ucraniano acusa Lula de adotar posição pró-Rússia no conflito. Zelensky rejeitou, por exemplo, a proposta de paz criada pelo Brasil e pela China.

Zelensky rejeitou telefonemas de Lula

Ações recentes de Lula também geraram mal-estar, especialmente após ele decidir participar de um desfile militar em Moscou, na Rússia, ao lado de Vladimir Putin, em maio deste ano.

A decisão de participar no evento fez com que Zelensky rejeitasse ao menos dois pedidos de telefonema de Lula, que decidiu conversar diretamente com o presidente ucraniano sobre o conflito, após um período sem se envolver nas negociações de paz.

A posição brasileira no conflito é a de que todos os lados envolvidos devem ser ouvidos na negociação, tanto Ucrânia quanto Rússia, e que a guerra deve ser encerrada o quanto antes, pela via diplomática.

O último encontro presencial entre os dois presidentes foi em setembro de 2024, em Nova York, às margens da Assembleia-Geral das Nações Unidas.

