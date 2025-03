"Putin vai morrer em breve", diz Zelensky em entrevista

A fala do representante da Ucrânia foi feita após rumores de que Putin estaria com problemas de saúde - (crédito: Genya Savilov/AFP)

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse que o líder da Rússia, Vladimir Putin, morrerá em breve. A declaração foi feita durante uma entrevista para a emissora de TV francesa Eurovision, na noite de quarta-feira (26/3).

"O que ele teme é perder seu poder. É uma questão de estabilidade da sociedade, mas também depende de sua idade. Ele (Putin) morrerá em breve, e isso é um fato, e tudo chegará ao fim", declarou Zelensky, ao referir-se sobre a guerra.

A fala do representante da Ucrânia foi feita após rumores de que Putin estaria com problemas de saúde, incluindo relatos de derrames, câncer ou até mesmo parkinson. As especulações, no entanto, nunca foram confirmadas.

Antes da entrevista, Zelensky teve um encontro com o presidente da França, Emmanuel Macron, no Palácio do Eliseu, em Paris, para preparar uma reunião que discutirá os rumos da guerra na Ucrânia. "A Europa sabe como se defender. Temos que provar isso", compartilhou Zelensky na manhã de quinta-feira (27/3), nas redes sociais.

Em outra publicação, o presidente da Ucrânia afirmou que a Rússia é responsável por prolongar a guerra. "A Rússia mata pessoas todos os dias e prolonga esta guerra. A proposta dos EUA para um cessar-fogo incondicional está na mesa há meio mês. É necessária pressão sobre a Rússia para salvar vidas e fazer com que a diplomacia funcione de forma mais rápida e eficaz. Sem pressão sobre a Rússia, não haverá resultado."

Zelensky também agradeceu à França por ajudar a Ucrânia a se defender contra os ataques russos. "Os 'mirages' — aeronaves de combate fabricadas na França — tiveram um desempenho muito bom. Obrigado especialmente por eles — eles já se tornaram parte do nosso escudo aéreo e nos ajudam a nos defender principalmente", compartilhou.