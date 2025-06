"Grande dia": governistas ironizam indiciamento de Bolsonaro

Parlamentares da base do governo Luiz Inácio Lula da Silva ironizaram nesta terça-feira (17/6) o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), do vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), no caso que ficou conhecido como “Abin paralela”. As reações vieram nas redes sociais.

O deputado federal André Janones (Avante-MG) foi um dos primeiros a comentar o indiciamento. Em tom sarcástico, o parlamentar celebrou a conclusão da investigação. “URGENTE! A Polícia Federal ACABA de indiciar Bolsonaro, Carluxo, Ramagem e mais 30 bandidos por ESPIONAGEM ILEGAL contra inimigos utilizando a ABIN! Não adianta ficar de mimimi, vai TODO MUNDO pra CADEIA. Grande dia”, escreveu, acompanhado de uma foto dos três indiciados.

O também deputado federal Rogério Correia (PT) adotou tom semelhante. “Mais um indiciamento na conta do mito”, publicou. “Não tem para onde fugir”, continuou.

A deputada federal Duda Salabert (PDT-MG) foi mais direta nas acusações e classificou o episódio como um “caso grave de terrorismo de Estado”. “A “Abin paralela” é mais uma peça do projeto bizarro de poder de Bolsonaro. Liderada por Carluxo e Ramagem, essa máquina ilegal espionou cidadãos, produziu dossiês clandestinos e atacou Judiciário, Legislativo, imprensa e até presidenciáveis. É caso grave de terrorismo de Estado”, escreveu.



A Polícia Federal concluiu o inquérito da “Abin paralela” nesta semana e apontou que mais de 30 pessoas participaram do suposto esquema de espionagem, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). O relatório foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (STF) e ainda está sob sigilo.