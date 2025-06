Prefeito desembarca em Belo Horizonte após deixar Israel

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), e o secretário municipal de Segurança e Prevenção, Márcio Lobato, chegaram a Belo Horizonte no início da tarde de quarta-feira (18/6). Após o desembarque, ele concederá entrevista coletiva no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Na agenda oficial, o prefeito de Belo Horizonte foi para Israel em 8 de junho para participar do evento “Projetos Municipais para a Segurança Pública e o Desenvolvimento Local”, além de compromissos relacionados a modelos de segurança pública adotados no país. O convite foi feito pela embaixada de Israel. No entanto, a agenda foi suspensa após o início dos ataques entre Israel e Irã.

Desde então, Álvaro Damião tem registrado em suas redes sociais os momentos de tensão vivenciados no bunker do hotel em que estava hospedado, na cidade de Kfar Saba.

O prefeito e seu secretário, além de parte da comitiva de autoridades municipais brasileiras que estavam em Israel, conseguiram deixar o país nesta segunda-feira (16/6) por meio da fronteira terrestre com a Jordânia. Segundo relatos do prefeito de Belo Horizonte, a travessia durou cerca de cinco horas.

Eles foram recebidos por servidores da Embaixada do Brasil em Amã, capital da Jordânia, e seguiram escoltados até a Arábia Saudita. De lá, Damião seguiu para o Brasil nesta terça-feira (17/6) em uma aeronave particular conseguida pelo prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. O voo saiu do Oriente Médio, fez uma escala em Cabo Verde e aterrissou em Natal, de onde cada integrante do grupo seguiu para seu destino final.