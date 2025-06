Internautas reagem à derrubada de vetos que pode encarecer conta de luz

A hashtag #CongressoInimigoDoPovo chegou a figurar entre os seis assuntos mais comentados do X - (crédito: Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados e Reprodução)

A decisão do Congresso Nacional de derrubar os vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à Lei das Eólicas Offshore provocou forte reação nas redes sociais. Desde quarta-feira (18/6), mais de 59 mil postagens no X (antigo Twitter) mencionaram o tema, impulsionando a hashtag #CongressoInimigoDoPovo a chegar entre os seis assuntos mais comentados da plataforma. O principal foco das críticas é o impacto bilionário que a medida pode trazer para os consumidores de energia elétrica.

Na prática, a derrubada dos vetos manteve trechos polêmicos do projeto de lei — conhecidos como “jabutis” — que obrigam o governo federal a contratar determinadas fontes de energia, mesmo sem necessidade do mercado. Entre elas, estão 4,9 GW de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), a construção de usinas eólicas na Região Sul e uma planta de hidrogênio líquido no Nordeste.

Segundo a Frente Nacional dos Consumidores de Energia (FNCE), os custos adicionais podem chegar a R$ 197 bilhões até 2050, com impacto médio de até 9% nas tarifas de energia para o consumidor final.

A comoção virtual foi imediata. Parlamentares da oposição, influenciadores e perfis populares de análise política se somaram ao coro de insatisfação. Muitos acusaram o Congresso de votar contra o interesse da população em um momento de forte pressão econômica e aumento do custo de vida.

A hashtag #CongressoInimigoDoPovo se espalhou com velocidade, expressando indignação e desconfiança quanto às reais motivações por trás da manutenção dos “jabutis”.

