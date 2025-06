Irã quer fechar Estreito de Ormuz, passagem de 20% do petróleo mundial

O Parlamento do Irã aprovou o fechamento do Estreito de Ormuz, por onde é transportado cerca de 20% do petróleo mundial. A medida é em resposta aos ataques dos Estados Unidos Unidos a três instalações nucleares iranianas, no sábado (21/6).

Segundo a mídia local Press TV, para entrar em vigor, a proposta precisa passar pelo Conselho Supremo de Segurança Nacional e pelo aiatolá Khamenei. O fechamento do Estreito de Ormuz pode fazer com que o preço do petróleo dispare.

O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi, afirmou, neste domingo (22/6), que os Estados Unidos e Israel "decidiram lançar pelos ares" a diplomacia.

No sábado (21/6), o presidente Donald Trump destacou que "se a paz não chegar logo, os Estados Unidos vão perseguir outros alvos com precisão, velocidade e habilidade". "Haverá paz ou haverá uma tragédia para o Irã muito maior do que a que testemunhamos nos últimos oito dias", citou.

