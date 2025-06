Deputado critica governo Lula por condenar ataque dos EUA ao Irã

Presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara Federal, o deputado Filipe Barros (PL-PR) criticou, nesta segunda-feira (23/6), a nota assinada pelo Ministério das Relações Exteriores que condenou os bombardeios dos Estados Unidos às bases de energia nuclear do Irã.

"Brasil atual tem sido muito diligente quando é para condenar Israel e os EUA, mas extremamente omisso quando o assunto é reconhecer como terroristas, organizações financiadas pelo Irã, além do próprio regime que defende publicamente a destruição do Estado de Israel”, considerou.

Publicado no sábado (21/6), o comunicado do Itamaraty alertou sobre "danos irreversíveis" com a escalada militar no Oriente Médio. A nota, compartilhada pelo perfil oficial do presidente Lula, também clama por uma "solução diplomática" entre Israel e Irã.

Mesmo com o tom "diplomático", o deputado Filipe Barros interpretou que a nota do Brasil estaria alinhada com o Irã. Segundo ele, “a destruição do Programa Nuclear iraniano era desejada por boa parte do mundo, principalmente pela Europa e a Liga Árabe”.

O deputado reiterou que, na próxima reunião deliberativa da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional na Câmara, pautará uma Moção de Apoio e Solidariedade com Israel.