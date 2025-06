Trump diz que Israel e Irã aceitaram acordo de cessar-fogo da "guerra de 12 dias"

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou, na noite desta segunda-feira (23/6), um acordo de cessar-fogo no conflito entre Israel e Irã. Em publicação feita em uma rede social, o republicano disse que a guerra começará a ser encerrada daqui seis horas, quando as duas nações tiverem encerrado e completado as missões finais em andamento.

Segundo Trump, o Irã será responsável por dar início ao movimento. Doze horas depois, Israel acompanhará a manobra. "Oficialmente, o Irã iniciará o cessa-fogo e, na 12ª hora, Israel iniciará o cessar-fogo e, na 24ª hora, um fim oficial à GUERRA DE 12 DIAS será saudado pelo mundo. Durante cada cessar-fogo, o outro lado permanecerá pacífico e respeito. Partindo do princípio de que tudo funcionará como deveria, o que vai ocorrer, gostaria de parabenizar ambos os países, Israel e Irã, por terem a Resistência, a Coragem e a Inteligência para encerrar o que deveria ser chamado de A GUERRA DE 12 DIAS", escreveu.

"Esta é uma guerra que poderia ter durado anos e destruído todo o Oriente Médio, mas não o fez, e nunca o fará! Deus abençoe Israel, Deus abençoe o Irã, Deus abençoe o Oriente Médio, Deus abençoe os Estados Unidos da América, e Deus abençoe o mundo!", finalizou o presidente dos EUA.

Até a última atualização desta reportagem, Irã e Israel ainda não se manifestaram sobre o acordo de cessar-fogo.

Irã retaliou ataque dos EUA

Horas antes de Trump anunciar o acordo, o Irã lançou cerca de 13 mísseis contra a base aérea dos EUA no Catar. As explosões foram ouvidas no centro de Doha e em Lusail, ao norte da capital, e projéteis puderam ser vistos cruzando o céu. O Catar afirmou que os mísseis foram interceptados e não há registro de mortos ou feridos.

O ataque foi uma resposta aos Estados Unidos. No dia anterior, a nação de Trump entrou no conflito e fez ataques contra os complexos nucleares de Isfahan, Natanz e a instalação subterrânea de enriquecimento de urânio de Fordo. O presidente Donald Trump qualificou como "resposta fraca" a retaliação do Irã

A imprensa internacional noticiou que o Irã comunicou previamente o ataque às autoridades norte-americanas e do Catar. Trump confirmou a informação e agradeceu a Teerã pelo aviso, ressaltando que a comunicação evitou vítimas.