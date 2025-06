Ao lado de Camilo Santana, Lula cria Prêmio Nacional de Educação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta segunda-feira (23/6), um decreto que cria o Prêmio Nacional de Educação às cidades e estados que atingirem metas de creches, alfabetização de crianças, escolas em tempo integral e de ensino profissionalizante.

A assinatura à implantação do prêmio foi feita ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. "Vamos reconhecer os esforços das escolas municipais e estaduais da educação básica", disse o titular da pasta, ao lado de Lula, em vídeo publicado no X do presidente.



A premiação, de acordo com Lula e o titular da Educação, reconhecerá alunos, professores, cidades, gestores municipais e governadores de estados.

Até o momento, não foram divulgados detalhes de como serão os prêmios. O Correio aguarda respostas das assessoria de comunicação do Planalto e do Ministério da Educação.

Confira vídeo que Lula e Camilo Santana anunciam o prêmio:

Assinei hoje, ao lado do companheiro @CamiloSantanaCE, um decreto para criar o Prêmio Nacional da Educação, que vai reconhecer os esforços das redes municipais e estaduais no desenvolvimento de uma educação básica de qualidade. O objetivo é premiar as cidades e estados que… pic.twitter.com/G1gzD5S4Fr — Lula (@LulaOficial) June 23, 2025