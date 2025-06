Itamaraty lamenta morte de Juliana Marins em trilha da Indonésia: "Imensa perda"

A família de Juliana anunciou a morte em uma página nas redes sociais criada para divulgar informações sobre o resgate e cobrar as autoridades do Brasil e da Indonésia - (crédito: Reprodução/Instagram/@ajulianamarins)

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) lamentou nesta terça-feira (24/6) a morte da publicitária brasileira Juliana Marins, 26 anos, após sofrer uma queda durante trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia.

Em nota, o Itamaraty comunicou a morte “com profundo pesar” e prestou suas condolências à família e aos amigos de Juliana. A pasta informou ainda que a embaixada do Brasil em Jacarta acompanhou os trabalhos de resgate e acionou as autoridades competentes da Indonésia.

“Ao final de quatro dias de trabalho, dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região, equipes da Agência de Busca e Salvamento da Indonésia encontraram o corpo da turista brasileira”, disse o Itamaraty.

Pouco antes, a família de Juliana anunciou a morte em uma página nas redes sociais criada para divulgar informações sobre o resgate e cobrar as autoridades do Brasil e da Indonésia.

“A Embaixada do Brasil em Jacarta mobilizou as autoridades locais, no mais alto nível, para a tarefa de resgate e vinha acompanhando os trabalhos de busca desde a noite de sexta-feira (20), quando foi informada da queda no Mount Rinjani”, informou o Itamaraty.

“O governo brasileiro transmite suas condolências aos familiares e amigos da turista brasileira pela imensa perda nesse trágico acidente”, disse ainda o ministério.

Queda

Juliana caiu na madrugada de sábado (21), no horário local, em uma encosta na trilha do vulcão Rinjani. O local é bastante popular entre turistas, mas é considerado um trajeto difícil. A operação de resgate levou quatro dias, e precisou ser interrompida diversas vezes pelas condições climáticas e pelo terreno arenoso.

As primeiras equipes que tentaram alcançar Juliana não possuíam os equipamentos necessários. Ao longo dos dias, outras equipes e montanhistas experientes chegaram para ajudar na operação.