Lula lamenta morte de brasileira na Indonésia: "Muita tristeza"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se pronunciou nesta terça-feira (24/6) sobre a morte da brasileira Juliana Marins, ocorrida após uma queda durante uma trilha no vulcão Rinjani, na Indonésia. O drama começou no último sábado (20) e comoveu brasileiros nas redes sociais e amigos próximos da vítima, que compartilhavam as buscas por informações desde então.

“Recebi com muita tristeza a notícia da morte de Juliana Marins após queda durante trilha no vulcão Rinjani. Nossos serviços diplomáticos e consulares na Indonésia seguirão prestando todo o apoio à sua família neste momento de tanta dor. E quero expressar a minha solidariedade à sua família – solidariedade que, tenho certeza, também é de todo o povo brasileiro. Que Deus conforte seus corações”, escreveu Lula em nota oficial publicada em suas redes sociais.

Juliana era natural do Rio de Janeiro e, segundo informações de amigos, realizava uma viagem pela Ásia. Ela desapareceu durante uma caminhada no Parque Nacional de Rinjani, que abriga um dos maiores vulcões da Indonésia. Equipes de resgate locais localizaram seu corpo em uma área de difícil acesso após dias de buscas.

O Itamaraty informou que acompanha o caso desde o início e que a Embaixada do Brasil em Jacarta está prestando assistência à família, inclusive nos trâmites para a liberação e o traslado do corpo.

A morte de Juliana reacende o debate sobre segurança em trilhas internacionais e o suporte a turistas brasileiros em regiões de risco. Rinjani é um destino popular entre mochileiros e aventureiros, mas apresenta trilhas íngremes e clima instável, o que pode dificultar resgates e aumentar o risco de acidentes.

A família de Juliana ainda não divulgou detalhes sobre o velório ou translado do corpo, mas agradeceu o apoio recebido de amigos, autoridades e da comunidade brasileira.

