Motta presta solidariedade à família de Juliana Marins: "Que Deus os conforte"

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), lamentou a morte da brasileira Juliana Marins, 26 anos, que morreu após cair durante uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia. Juliana, que era natural de Niterói (RJ), estava em um mochilão pela Ásia desde fevereiro, após passar por Filipinas, Vietnã e Tailândia.

Por meio de uma postagem na rede social X (antigo twitter), Motta declarou pêsames à família. “Recebo com tristeza a notícia de que a jovem brasileira Juliana Marins foi encontrada sem vida na Indonésia. Lamento profundamente a morte e deixo meus sentimentos aos familiares e amigos. Que Deus os conforte neste momento de dor”, escreveu.

O acidente aconteceu na madrugada de sábado (21), na Indonésia. De acordo com as autoridades do parque e relatos da família, Juliana fazia uma trilha no Monte Rinjani acompanhada de seis turistas e dois guias, quando se desequilibrou e caiu de um penhasco. O corpo foi localizado dias depois, a cerca de 650 metros abaixo da trilha.



Indignação

O Itamaraty comunicou a morte, em nota, “com profundo pesar” e prestou suas condolências à família e aos amigos de Juliana. A pasta informou ainda que a embaixada do Brasil em Jacarta acompanhou os trabalhos de resgate e acionou as autoridades competentes da Indonésia. O episódio também gerou indignação e críticas. A deputada Erika Hilton (PSol-SP), por exemplo, afirmou que o governo da Indonésia abandonou a turista, deixando-a com fome e frio.

“Juliana Marins, uma brasileira de 26 anos, morreu porque o governo da Indonésia abandonou uma turista que caiu em uma trilha e a fez passar fome, sede e frio por 4 dias enquanto manteve a trilha aberta para turistas”, criticou.

Ela disse ainda que se um governo autorizou uma trilha turística, o mínimo que deveria fazer era garantir a segurança e a vida dos turistas. "O que aconteceu é intencional, é corte de custos em nome do lucro. Lamento muitíssimo o abandono e o falecimento de Juliana. Não há palavras que descrevam a revolta e a tristeza que tudo isso causa a qualquer pessoa que ainda tenha um coração", comentou.

