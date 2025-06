Autoridades brasileiras lamentam morte de Juliana Marins na Indonésia

As deputadas federais Talíria Petrone e Sâmia Bomfim, ambas do PSol, iniciaram o rol de homenagens à jovem de 26 anos natural de Niterói, que aguardou cerca de quatro dias por resgate.

“A família confirmou que a equipe de resgate chegou ao local e que, infelizmente, Juliana não resistiu, após uma longa espera por socorro”, informou Talíria em publicação no X (antigo Twitter). A parlamentar do Rio de Janeiro, líder da bancada da legenda na Câmara, afirmou ter recebido a notícia com muita tristeza: “Toda a nossa solidariedade à sua família e aos amigos neste momento de profunda dor”.

É com enorme pesar que recebo a notícia do falecimento de Juliana Marins, brasileira que havia caído numa trilha, no Monte Rinjani, na Indonésia. Todos os meus sentimentos aos familiares e amigos.

Presidente da Embratur

O ex-deputado federal e atual presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo, afirmou, também nas redes sociais, que “o país está de luto e compartilha desse sentimento de tristeza”.

“O Brasil inteiro acompanhava com esperança o resgate de Juliana Marins, jovem brasileira que sofreu um grave acidente na Indonésia”, lamentou. “Infelizmente, recebemos a notícia que ninguém queria. Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e a todos que se comoveram com sua história. Que Juliana seja lembrada por sua coragem, alegria e pela mobilização de amor que inspirou.”

Neste momento de profunda dor, expressamos nossa solidariedade à família, aos amigos e a… — Marcelo Freixo (@MarceloFreixo) June 24, 2025

Ministros

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, homenageou e prestou sentimentos à jovem. “Que tristeza!”, escreveu, no X. “Estava acompanhando, torcendo, rezando por Juliana. Meus sinceros sentimentos a todos! O Brasil hoje lamenta e chora junto. Que ela descanse em paz.”

O Brasil hoje lamenta e chora junto. Que ela descanse em paz. ???? pic.twitter.com/jOVHZ4O67T — Margareth Menezes (@MargarethMnzs) June 24, 2025

Governadores

Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, lamentou a morte e afirmou que a jovem “com apenas 26 anos, deixará um vazio imenso em quem a conhecia e a admirava”. Ele descreve o episódio como “momento de perda irreparável” e deseja que os familiares e amigos dela “encontrem conforto e força, e que a memória de Juliana permaneça viva em seus corações”.

Recebi com grande tristeza a notícia da morte da jovem Juliana Marins,? desaparecida na Indonésia após uma queda no Monte Rinjani. Juliana, com apenas 26 anos, deixa?rá um vazio imenso em quem a conhecia e ?a admirava. pic.twitter.com/qXHHE2wkcX June 24, 2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, escreveu, em publicação no Instagram, que embora tenha acompanhado, junto ao resto do país, “com muita esperança o resgate da Juliana, infelizmente o Brasil recebe agora com tristeza a notícia de que essa garota tão sorridente foi encontrada sem vida”.

“Estou certo de que Juliana recebeu as orações de todos que torciam por ela e que agora descansa em paz. Que Deus conforte os corações de toda a família e de seus amigos neste momento de profunda dor”, finalizou.

Prefeitura de Niterói

A prefeitura de Niterói, de onde era Juliana, publicou nota de pesar acerca da “jovem niteroiense que perdeu a vida em um trágico acidente”.

“Desde o primeiro momento, acompanhamos com apreensão as informações sobre o caso, na esperança de um desfecho diferente”, diz o comunicado. “Juliana era uma jovem cheia de sonhos, com grande amor pela natureza, por Niterói e pela descoberta do mundo. Sua trajetória deixa um legado de alegria, energia e inspiração para todos que tiveram o privilégio de conhecê-la. Neste momento de luto, manifestamos nossa solidariedade aos familiares, amigos e a todos que estão sentindo a ausência de Juliana. Desejamos força e serenidade para atravessar este período de profunda dor.”

Janja

“Quando uma mulher tão jovem, de espírito livre e sorriso largo, como Juliana, nos deixa, fica toda a tristeza de momentos não vividos”, escreveu a primeira-dama, Rosângela Lula da Silva, em publicação no Instagram, privado. “Mas também reverbera em nós a inspiração por toda a força e coragem que ela teve de realizar seus sonhos e viver com entusiasmo. Deixo aqui todo o meu afeto e solidariedade para a família e os amigos de Juliana. Que Deus conforte seus corações e que o brilho dela siga os acompanhando sempre.”

Itamaraty

O governo brasileiro, por meio de nota publicada pelo Ministério das Relações Exteriores, reforçou que o trabalho de resgate de Juliana foi “dificultado pelas condições meteorológicas, de solo e de visibilidade adversas na região”.