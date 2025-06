Oposição pressiona e Câmara vota hoje projeto que derruba aumento do IOF

A Câmara dos Deputados vota nesta quarta-feira (25/6) um Projeto de Decreto Legislativo (PDL) que pode derrubar o aumento do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) determinado pelo governo federal. A matéria foi incluída na pauta da sessão extraordinária pelo presidente da Casa, deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), e é fruto de uma mobilização intensa da bancada de oposição, que tem atuado para barrar o avanço da carga tributária.

A oposição se organizou em torno da proposta com o argumento de que a elevação do imposto penaliza diretamente trabalhadores, empreendedores e consumidores, sem apresentar contrapartidas claras. Para os parlamentares contrários ao decreto, o governo busca ampliar a arrecadação às custas da população já pressionada por tributos.

Leia também: Gleisi volta a criticar derrubada do IOF após Motta pautar texto para hoje



“Estamos diante de mais uma tentativa do governo de arrancar do bolso do trabalhador para sustentar uma máquina pública ineficiente e perdulária”, disse o líder da oposição, deputado Luciano Zucco (PL-RS). “Desde o início lideramos essa mobilização com o objetivo de proteger quem produz e gerar um basta nessa escalada tributária. A sociedade está sufocada e o Congresso precisa dar uma resposta firme hoje.”

Na semana passada, a Câmara aprovou com ampla maioria o regime de urgência do PDL, o que abriu caminho para que o mérito fosse analisado nesta quarta. A votação ocorre em meio a críticas da base governista, que foi pega de surpresa com a inclusão do tema na pauta.

Leia também: Motta põe aumento do IOF em pauta e pressiona governo

O líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias (RJ), reagiu nas redes sociais à movimentação: “Em sessão virtual? Esse é um assunto sério demais para o país”, escreveu o parlamentar, ao comentar o anúncio de Hugo Motta feito na noite de ontem (24) sobre a votação.

A expectativa é de que, se aprovado pelos deputados, o projeto siga para o Senado Federal, onde também encontrará resistência por parte da base governista.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular