Gleisi volta a criticar derrubada do IOF após Motta pautar texto para hoje

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, voltou a criticar nesta quarta-feira (25/6) a derrubada do decreto presidencial que aumentou o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras), pautada para hoje pelo presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Segundo Gleisi, derrubar o decreto levará a mais bloqueios e contingenciamentos no orçamento federal, afetando, inclusive, o pagamento de emendas parlamentares. A inclusão da medida na ordem do dia da Câmara pegou o governo federal de surpresa.

“A derrubada dessa medida exigiria novos bloqueios e contingenciamentos no Orçamento, prejudicando programas sociais e investimentos importantes para o país, afetando inclusive a execução das emendas parlamentares”, escreveu Gleisi em suas redes sociais.

A ministra defendeu que o ajuste no IOF foi necessário para cumprir o arcabouço fiscal, aprovado pelo Congresso Nacional. Também ressaltou que o governo federal se dispôs a negociar com os parlamentares e que já retirou parte dos ajustes que estavam no texto original do decreto.

O novo decreto do IOF traz ajustes necessários para a execução do Orçamento de acordo com o arcabouço fiscal aprovado pelo Congresso. Quando falam em aumento de imposto, é preciso lembrar que o IOF para cartões internacionais era de 6,38% em 2022 e está sendo fixado em 3,5% pelo… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) June 25, 2025

“É hora de pensar primeiro no país, que precisa continuar crescendo e buscando justiça social e tributária”, concluiu Gleisi.

Anúncio pegou governo de surpresa

Motta anunciou ontem (24), nas redes sociais, que pautaria a derrubada do decreto. A publicação ocorreu perto da meia-noite. O Planalto esperava ter mais tempo para negociar e tentar manter as novas alíquotas do IOF, mas foi pego de surpresa pela decisão de Motta.

Na semana passada, a Câmara aprovou o requerimento de urgência para a matéria, e Motta se comprometeu a não pautar a proposta no mesmo dia — demanda feita pela oposição. Desde então, o governo federal acelerou a liberação de emendas parlamentares e o esforço de articulação para tentar evitar a derrubada.

Integrantes do governo estimam que, sem o aumento do IOF, o Executivo terá que cortar ao menos mais R$ 7 bilhões do orçamento somente em 2025.

