Lula faz nova reunião bilateral com presidente do Benin

Lula em reunião com o Presidente da República do Benim, Patrice Talon - (crédito: Claudio Kbene / PR)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, nesta quarta-feira (25/6), o líder da República do Benim, Patrice Talon, para uma reunião bilateral entre os países. Foi o segundo encontro entre os dois chefes de Estado apenas neste mês de junho.

À época, o presidente do Benim esteve no Planalto e anunciou que afrodescendentes de todo o mundo poderão tornar-se cidadão do Benin. Ele falou que "todos os brasileiros são beninense". "Isso deveria ser para eles motivo de orgulho. E por esse motivo, será votada nos próximos dias uma lei para conceder a todos os afrodescendentes que assim o desejam a nacionalidade beninense. Portanto, de agora em diante, senhor presidente, o senhor será beninense também", afirmou Talon.

Cooperação cultural



Além das reuniões entre Lula e Patrice Talon registradas neste mês, representantes do governo brasileiro estiveram no Benim em janeiro. À ocasião, a comitiva brasileira estava representada pela ministra da Cultura, Margareth Menezes, que esteve no país africano para a instauração de um Comitê de Implementação da Cooperação Cultural Brasil-Benin.

“Queremos expandir o intercâmbio cultural entre os nossos países. É uma honra estar aqui representando o presidente Lula, o governo brasileiro, nesse primeiro movimento de fortalecimento das relações entre Benin e o Brasil”, declarou a ministra.