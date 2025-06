Trama golpista: testemunhas do núcleo 2 serão ouvidas a partir de 14 de julho

Os depoimentos serão conduzidos por juízes-auxiliares do gabinete de Moraes, como é padrão nas ações penais do STF, por videoconferência - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), agendou para a partir de 14 de julho os depoimentos das testemunhas do núcleo 2 da trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder. Um dos primeiros a depor será o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência. Ele foi arrolado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que faz a acusação, por estar na condição de relator.

Segundo a denúncia, o grupo 2 era responsável por gerenciar as ações da organização criminosa para manter Bolsonaro no poder. Fazem parte do núcleo: Filipe Martins e Marcelo Câmara, ex-assessores do ex-presidente; Silvinei Vasques (ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal); Mário Fernandes (general do Exército); Marília de Alencar (ex-subsecretária de Segurança do Distrito Federal) e Fernando de Sousa Oliveira (ex-secretário-adjunto de Segurança do Distrito Federal).

As testemunhas poderão ser ouvidas até 21 de julho, políticos e militares indicados pelos réus serão ouvidos por videoconferência. Mauro Cid foi agendado para 14 de julho, às 9h. Em 16 de julho, serão ouvidas as testemunhas indicadas por Filipe Martins, entre elas, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O general Freire Gomes, ex-comandante do Exército, e o tenente-brigadeiro do ar, Baptista Júnior, ex-chefe da Aeronáutica, também foram chamados pelo ex-assessor.

Os depoimentos serão conduzidos por juízes-auxiliares do gabinete de Moraes, como é padrão nas ações penais do STF, por videoconferência. As defesas dos réus e os representantes da PGR terão direito de acompanhar e fazer questionamentos. O ex-presidente Jair Bolsonaro também havia sido indicado pela defesa de Filipe Martins, mas o depoimento não foi autorizado por Alexandre de Moraes, pois ele é réu na trama golpista.

