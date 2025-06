Moraes manda Daniel Silveira passar por perícia após pedido de cirurgia de urgência

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou nesta sexta-feira (27/6) a realização de uma perícia médica no ex-deputado Daniel Silveira — que está preso em Magé (RJ). O bolsonarista alegou necessidade de uma cirurgia com urgência no joelho e terá cinco dias para passar pelo procedimento.

"Determino que o sentenciado Daniel Lúcio da Silveira seja submetido à perícia médica oficial, para avaliação da necessidade e da urgência na realização da cirurgia prescrita, no prazo de 5 dias", escreveu Moraes.

A defesa de Silveira alegou que a cirurgia tem "caráter de urgência".

"Argumenta a defesa que o sentenciado 'realizou exames de ressonância magnética e raio-x do joelho direito em 20/06/2025', tendo recebido o resultado dos 'exames médicos e a requisição de [um médico], solicitando cirurgia com maior brevidade devido à lesão apresentar um desgaste no aparelho extensor e lesões contrais as quais são irreversíveis", diz o despacho.

O ex-deputado Daniel Silveira foi condenado pelo STF a oito anos e nove meses de prisão por estimular atos antidemocráticos, ameaçar as instituições e fazer apologia à ditadura militar. Apenas quatro dias depois de conquistar sua liberdade condicional, em 24 de dezembro do ano passado, ele voltou a ser preso por descumprir as regras.

