Bolsonaro reforça importância do Congresso em 2026: "Nem preciso ser presidente"

Durante manifestação neste domingo (29/6) na Avenida Paulista, em São Paulo, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) se colocou como apto a "mudar o destino do Brasil", pediu apoio a população e até buscou maior representação no Congresso Nacional. Bolsonaro também falou sobre temas como as eleições de 2026 e o inquérito por trama golpista que corre no STF (Supremo Tribunal Federal).

O ex-presidente se referiu ao processo como "fumaça de golpe". Além disso, afirmou que a investigação aconteceu com o intuito de "eliminá-lo". Outro tema recorrente na manifestação foi o pedido por "justiça já". O pastor Silas Malafaia foi o organizador do ato.

De acordo com números do Monitor do Debate Político do Cebrap e da Universidade de São Paulo, em parceria com a ONG More in Common, 12,4 mil pessoas ocuparam um quarto da avenida.

Apelo por controle do Congresso

Um dos principais pontos da fala do ex-presidente foi a possibilidade de obter maioria no Congresso mesmo em caso de não eleição. Para 2026, pediu apoio para que formasse maioria no Congresso.

"Me deem isso que eu mudo o destino do Brasil. E digo mais, nem preciso ser presidente. O Valdemar (Costa Neto) me mantendo como presidente de honra do Partido Liberal, nós faremos isso por vocês", garantiu.

Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

"Não interessa onde eu esteja, aqui, ou no além", ressaltou Bolsonaro. De acordo com ele, a liderança que assumir o Congresso em 2026 terá maior influência por lá do que o próprio presidente eleito. Apesar disso, reiterou que esta manobra não aconteceria por "revanchismo", ou qualquer tipo de perseguição.