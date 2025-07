Lula chama Bolsonaro de "frouxo" por pedir Pix e anistia por 8/1

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chamou nesta terça-feira (1º/7) o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de “frouxo” por pedir doações aos seus apoiadores e por pedir anistia para os condenados pelos atos de 8 de janeiro.

A fala ocorreu durante o lançamento do Plano Safra 2025/2026 para a agricultura empresarial, no Palácio do Planalto.

“Nunca vou pedir para vocês fazerem um Pix para mim. Nunca. Guardem o seu dinheiro para pagar os seus funcionários, eu não quero Pix. E jamais vou pedir anistia antes de ser condenado”, discursou o chefe do Executivo.

Em 2023, Bolsonaro lançou uma campanha para arrecadar doações via Pix. Segundo ele, o dinheiro seria usado para pagar as custas processuais das ações dos quais é alvo no Supremo Tribunal Federal (STF), especialmente o julgamento por tentativa de golpe de Estado.

O ex-presidente também já afirmou que R$ 2 milhões foram enviados a um de seus filhos, o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que deixou o cargo e vive agora nos Estados Unidos, onde tenta incentivar autoridades norte-americanas a aplicarem sanções contra o ministro do STF Alexandre de Moraes.

“Quem é frouxo não deveria fazer bobagem. Quem não tem coragem não deveria fazer bobagem. Quem não mede o erro das consequências não deveria fazer bobagem. Esse país está precisando de um pouco de seriedade”, acrescentou Lula.

Críticas a Paulo Guedes

Durante seu discurso, Lula também reclamou das críticas que vem sofrendo pelas medidas fiscais anunciadas por seu governo, e questionou se o governo Bolsonaro foi tão cobrado quanto ele para cumprir as metas fiscais. Afirmou ainda que o ex-ministro da Economia Paulo Guedes “ditava regra”, sem negociar as medidas adotadas pela pasta.