Lula participa de festejos na Bahia e viaja para Argentina nesta quarta-feira (2/7)

Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva gestures as he delivers a speech during the launching of the 2025/26 Harvest Plan at Planalto Palace in Brasilia on June 30, 2025.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará, na manhã desta quarta-feira (2/7), dos festejos da Independência do Brasil, em Salvador. À tarde, segundo a agenda presidencial, o petista embarca para Buenos Aires, na Argentina, onde participa, na quinta-feira (3/7), da 66ª Cúpula do Mercado Comum do Sul (Mercosul).

O evento, que reúne líderes dos países membros e associados do bloco, marcará a transferência da presidência temporária para o Brasil. À frente do Mercosul, Lula ficará de julho até dezembro. Neste período de seis meses, o chefe do Executivo reiterou que o grupo de países do Mercado Comum do Sul fechará o acordo com a União Europeia.

"Eu assumo a presidência do Mercosul dia 3 (amanhã). Antes de deixar a presidência, nós vamos consagrar o acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Isso (fechamento do acordo) se deve a um conjunto de sacrifícios, que todo mundo fez", disse o presidente, nessa terça-feira, durante o lançamento do Plano Safra, em evento no Palácio do Planalto.

A ida ao evento do Mercosul também será a primeira vez que o petista vai à Argentina, sob gestão do presidente Javier Milei. Um encontro privado entre os líderes não é previsto pela comitiva presidencial. O presidente brasileiro, porém, poderá visitar a ex-presidente Cristina Kirchner. Ela está em prisão domiciliar como pena de crimes contra administração pública, solicitou à justiça argentina uma autorização para que Lula a visite. No entanto, o possível encontro entre os dois não é confirmado pela assessoria presidencial.

Além de consagrar a presidência temporária de Lula, que comandará o bloco econômico por seis meses, o evento do Mercosul vai oficializar a entrada da Bolívia no grupo. A reunião também deve oficializar o acordo de livre comércio com a Associação Europeia de Livre Comércio (Efta), grupo formado por países como Suíça, Noruega, Islândia e Liechtenstein.

Com o acordo, o Brasil teria a eliminação imediata, pelos países da Efta, das tarifas aplicadas à importação de 100% do universo industrial. O tratado também prevê acesso preferencial para os principais produtos agrícolas exportados pelo Brasil, com a concessão de acesso livre de tarifas, ou por meio de quotas e outros tipos de concessões parciais.

Cúpula do Brics

Após a Cúpula do Mercosul, na Argentina, Lula partirá para o Rio de Janeiro para participar da cúpula do Brics, no sábado e domingo. Assim como nas reuniões do Mercado Comun do Sul, o evento do Brics contará com líderes de seus países membros e associados. A cúpula, no entanto, pode contar com três importantes ausências.

Isso porque o evento não contará com as presenças dos presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin. Todos participarão dos debates por videoconferência. Já o presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, ainda não confirmou se irá.

No caso de Masoud Pezeshkian, nos bastidores diplomáticos, o cessar-fogo do Irã com Israel não é considerado uma segurança suficiente para que ele se desloque de Teerã para o Rio de Janeiro.