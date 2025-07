Assessor de Bolsonaro presta depoimento na Polícia Federal

Arnaud é apontado como um dos integrantes do chamado "gabinete do ódio" - (crédito: Reprodução)

O assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) Tércio Arnaud Tomaz será ouvido pela Polícia Federal nesta quinta-feira (3/7), às 15h, em Brasília. A oitiva ocorre no âmbito do inquérito que investiga a divulgação de notícias fraudulentas para atacar os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). A informação foi confirmada pelo Correio.

Arnaud é apontado como um dos integrantes do chamado "gabinete do ódio", formado por um grupo de bolsonaristas que atuavam na produção de fake news com o objetivo de gerar polarização e descredibilizar narrativas críticas ao governo Bolsonaro.



Leia também: Moraes nega pedido de Braga Netto para aumentar prazo das alegações finais

De acordo com a investigações da PF, o grupo era liderado pelo vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) e contava com a participação do réu colaborador da trama golpista, Mauro Cid, do ex-assessor especial da Presidência Filipe Garcia Martins, do blogueiro Allan dos Santos, do empresário Luciano Hang, das deputadas federais Carla Zambelli (PL-SP) e Bia Kicis (PL-DF), além de Léo Índio, sobrinho de Bolsonaro, e José Mateus Gomes, assessor do ex-presidente.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Arnaud é parte de outras duas ações que tramitam no Supremo. Na ação sobre a CPI da Pandemia ele foi acusado de disseminar informações falsas sobre vacinas e covid-19, além de ter sido citado pela PF nas investigações da trama golpista.